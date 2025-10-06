В суд в Приморье поступила жалоба на арест французского велосипедиста

ВЛАДИВОСТОК, 6 окт — РИА Новости. Апелляционная жалоба на арест французского велосипедиста Софиана Сехили поступила в Приморский краевой суд, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов региона Елена Оленева.
Сехили был задержан в Приморье в начале сентября за незаконное пересечение границы России. Как сообщали РИА Новости в объединенной пресс-службе судебной системы края, Уссурийский районный суд арестовал француза до 4 октября. Это решение было обжаловано защитой.
«В Приморский краевой суд поступил материал с апелляционной жалобой стороны защиты на постановление Уссурийского районного суда от 06.09.2025, которым была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 30 суток, то есть до 04.10.2025», — сообщила Оленева.
По информации из соцсетей Сехили, свою попытку побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде он начал 1 июля от мыса Рока близ Лиссабона, намереваясь за два месяца преодолеть более 16 тысяч километров по территории 17 стран, включая Турцию, Иран, Казахстан, Монголию и Китай, и финишировать во Владивостоке.
Уссурийский районный суд 30 сентября продлил до 3 ноября срок содержания под стражей Сехили по делу о незаконном пересечении госграницы РФ (часть 1 статьи 322 УК РФ). Защита обжаловала это решение, заявила РИА Новости адвокат французского путешественника Алла Кушнир.
В изоляторе Уссурийска Сехили посетил председатель краевой общественной наблюдательной комиссии Владимир Найдин. По его словам, француза беспокоит отсутствие регулярного душа и непривычная еда, но остальные условия его устраивают.
Кроме того, у Сехили побывала почетный консул Франции.