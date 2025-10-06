В суд в Приморье поступила жалоба на арест французского велосипедиста

По информации из соцсетей Сехили, свою попытку побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде он начал 1 июля от мыса Рока близ Лиссабона, намереваясь за два месяца преодолеть более 16 тысяч километров по территории 17 стран, включая Турцию, Иран, Казахстан, Монголию и Китай, и финишировать во Владивостоке.