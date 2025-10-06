Ричмонд
«Делаю это медленно и аккуратно»: Трамп объяснил, почему не спотыкается в отличие от Байдена

Президент США Дональд Трамп рассказал, почему всегда аккуратно спускается по лестницам и не повторяет ошибок своего предшественника Джо Байдена. По его словам, дело в скорости: в отличие от Байдена, который «не понимал, что делает», он подходит к этой задаче с осторожностью.

Источник: Life.ru

«У нас был ужасный президент, который понятия не имел, что происходит. Его шансы спуститься с лестницы были невелики. Я всегда говорю: спускайся с лестницы медленно и аккуратно. Заметили? Я делаю это медленно и аккуратно», — заявил республиканец на параде в честь ВМС США в штате Вирджиния.

По словам американского лидера, осторожность на лестнице — залог безопасности, а «медленный» подход помогает избегать падений.

Напомним, ранее Трамп повторил знаменитый конфуз Байдена, споткнувшись на трапе. Президент США и госсекретарь Марко Рубио поскользнулись на ступеньках к борту Air Force One во время поездки в Кэмп-Дэвид. Американский лидер дважды за день попал в неловкое положение. В первом случае, когда покидал Бедминстер и коснулся рукой ступеньки, чтобы помочь себе встать. Во второй раз республиканец споткнулся во время посадки в самолёт в Морристауне. Летом 2023 года республиканец высмеял Байдена за падение на церемонии выпуска Военно-воздушной академии, заявив, что выпускников «не вдохновляет», когда президент спотыкается о мешок с песком.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

