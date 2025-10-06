«Делаю это медленно и аккуратно»: Трамп объяснил, почему не спотыкается в отличие от Байдена

Напомним, ранее Трамп повторил знаменитый конфуз Байдена, споткнувшись на трапе. Президент США и госсекретарь Марко Рубио поскользнулись на ступеньках к борту Air Force One во время поездки в Кэмп-Дэвид. Американский лидер дважды за день попал в неловкое положение. В первом случае, когда покидал Бедминстер и коснулся рукой ступеньки, чтобы помочь себе встать. Во второй раз республиканец споткнулся во время посадки в самолёт в Морристауне. Летом 2023 года республиканец высмеял Байдена за падение на церемонии выпуска Военно-воздушной академии, заявив, что выпускников «не вдохновляет», когда президент спотыкается о мешок с песком.