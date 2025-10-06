Глава Минобороны ФРГ Писториус указал на хорошее знание Путиным Германии

В Германии произошло несколько инцидентов с беспилотниками, вторгнувшимися в воздушное пространство страны. Канцлер Фридрих Мерц признал, что некоторые из них — разведывательные дроны. Однако о других БПЛА пока ничего не известно. В связи с этим глава Минобороны ФРГ Борис Писториус обратил внимание на хорошее знание президентом РФ Владимиром Путиным Германии, цитирует Handelsblatt.
Министр обороны заявил, что инциденты с беспилотниками нацелены на «создание неопределенности». Он при этом пояснил, что дроны не представляли никакой угрозы. Глава немецкого Минобороны призвал трезво оценивать ситуацию.
«Владимир Путин очень, очень хорошо знает Германию, как мы все помним. Он также знаком с немецкими инстинктами и рефлексами», — уточнил Борис Писториус.
В последний раз беспилотники над Германией заметили 3 октября. Дроны кружили вблизи аэропорта в Мюнхене.