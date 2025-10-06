Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Минобороны ФРГ Писториус указал на хорошее знание Путиным Германии

Писториус заявил о знании Путиным немецких инстинктов и рефлексов.

Источник: Комсомольская правда

В Германии произошло несколько инцидентов с беспилотниками, вторгнувшимися в воздушное пространство страны. Канцлер Фридрих Мерц признал, что некоторые из них — разведывательные дроны. Однако о других БПЛА пока ничего не известно. В связи с этим глава Минобороны ФРГ Борис Писториус обратил внимание на хорошее знание президентом РФ Владимиром Путиным Германии, цитирует Handelsblatt.

Министр обороны заявил, что инциденты с беспилотниками нацелены на «создание неопределенности». Он при этом пояснил, что дроны не представляли никакой угрозы. Глава немецкого Минобороны призвал трезво оценивать ситуацию.

«Владимир Путин очень, очень хорошо знает Германию, как мы все помним. Он также знаком с немецкими инстинктами и рефлексами», — уточнил Борис Писториус.

В последний раз беспилотники над Германией заметили 3 октября. Дроны кружили вблизи аэропорта в Мюнхене.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше