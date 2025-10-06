Глава Минобороны ФРГ Писториус указал на хорошее знание Путиным Германии

В Германии произошло несколько инцидентов с беспилотниками, вторгнувшимися в воздушное пространство страны. Канцлер Фридрих Мерц признал, что некоторые из них — разведывательные дроны. Однако о других БПЛА пока ничего не известно. В связи с этим глава Минобороны ФРГ Борис Писториус обратил внимание на хорошее знание президентом РФ Владимиром Путиным Германии, цитирует Handelsblatt.