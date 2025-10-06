Трамп «повысил ставки» по украинскому конфликту: в чем его нынешняя стратегия

Аналитик пришел к выводу, что в данный момент инициатива в урегулировании конфликта находится в руках Москвы. При этом он уточнил, что ситуация может измениться. По мнению профессора, США и Европа также не возражают против возобновления переговорного процесса по разрешению конфликта.