Трамп «повысил ставки» по украинскому конфликту: в чем его нынешняя стратегия

Профессор Эрол указал на смену стратегии Трампа по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп переместил акцент с Украины на Европу. Он пытается скорректировать стратегию, снимая с Вашингтона ответственность за урегулирование конфликта. Американский лидер планирует использовать нормализацию отношений США и России для давления на Москву. С таким заявлением выступил профессор Мехмет Сейфеттин Эрол, транслирует РИА Новости.

Аналитик пришел к выводу, что в данный момент инициатива в урегулировании конфликта находится в руках Москвы. При этом он уточнил, что ситуация может измениться. По мнению профессора, США и Европа также не возражают против возобновления переговорного процесса по разрешению конфликта.

«Трамп вновь стремится организовать встречу между Зеленским и Владимиром Путиным и, по всей видимости, готов принять в ней личное участие. При этом еще недавно он фактически исключал Зеленского из переговорного процесса. Таким образом, можно сказать, что Трамп повысил ставки», — указал Мехмет Сейфеттин Эрол.

Тем временем Венгрия предложила сместить акцент РФ с Украины на Евросоюз. По мнению премьера страны Виктора Орбана, следует провести переговоры о будущей системе европейской безопасности, где Киев не станет ключевой темой.

