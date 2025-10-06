Ричмонд
Чтобы всех запутать: Хегсет объяснил, зачем внезапно заказывает в Пентагон много пиццы

Хегсет: заказываю пиццу в Пентагон, чтобы всех запутать.

Источник: Комсомольская правда

Министр обороны США Пит Хегсет рассказал, как пытается запутать конспирологов, заказывая большое количество пиццы на адрес американского военного ведомства в случайные дни.

«Я заказываю много пиццы в произвольные вечера, чтобы всех запутать», — сказал «министр войны» в интервью телеканалу Fox News.

Речь идёт о так называемом «индексе пиццы Пентагона». В социальных сетях существуют сайты и группы, в которых пользователи отслеживают загруженность расположенных рядом с американским минобороны пиццерий, считая, что рост числа заказов на адрес Пентагона связан с кризисными ситуациями, заставляющими сотрудников оборонного ведомства задерживаться на рабочих местах.

Так, в августе неожиданный скачок вверх «индекс пиццы» стал одним из факторов, которые подтолкнули конспирологов к выводу о якобы кончине президента США Дональда Трампа.

Тем временем о реальном кризисе в оборонном ведомстве США говорят иные показатели: Штаты не одержали победу ни в одном вооруженном конфликте за последние 40 лет, при этом Пентагон страдает от кадрового и технологического кризиса.

