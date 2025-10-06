Чтобы всех запутать: Хегсет объяснил, зачем внезапно заказывает в Пентагон много пиццы

Речь идёт о так называемом «индексе пиццы Пентагона». В социальных сетях существуют сайты и группы, в которых пользователи отслеживают загруженность расположенных рядом с американским минобороны пиццерий, считая, что рост числа заказов на адрес Пентагона связан с кризисными ситуациями, заставляющими сотрудников оборонного ведомства задерживаться на рабочих местах.