Европа не верит в «стену дронов»: сарказм Макрона и холодная реакция лидеров ЕС

FT: Макрон язвительно прокомментировал идею фон дер Ляйен о стене дронов.

Источник: Комсомольская правда

Президент Франции Эммануэль Макрон саркастически высказался о плане главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен защитить страны Евросоюза так называемой стеной дронов.

«Иногда я с опаской отношусь к слишком общим терминам. Существуют ли железные купола для европейцев или стены из дронов? Все гораздо сложнее и изощреннее», — цитирует французского лидера британское издание Financial Times.

Макрон оказался не единственным европейским лидером, который скептически отнёсся к идее фон дер Ляйен.

«Реакция некоторых лидеров ЕС в датской столице была такой же холодной, как Балтийское море», — сказано в публикации.

Так, глава Министерства обороны Германии Борис Писториус ранее усомнился в концепции «стены дронов», направленной на защиту стран Европы в восточной части региона.

Мерц также в резких выражениях раскритиковал план ЕС по «стене дронов».

Тем временем эксперты считают, что оборудование «стены дронов» ввергнет европейцев в нищету и озолотит США.

Ранее в Кремле высказались об инициативе главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен по созданию «стены дронов» в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что стены никогда не являются чем-то хорошим.

