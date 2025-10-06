Стены из дронов и железные купола: Макрон высмеял фон дер Ляйен на саммите ЕС

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже назвал европейскую «стену дронов» плохой идеей. По его словам, любые попытки возводить барьеры, будь то стены из бетона или «стены» беспилотников, всегда заканчиваются плохо. В Кремле считают, что подобные инициативы только усиливают милитаризацию Европы и нагнетают напряжённость.