В ЕЭК заявили о готовности вернуться к переговорам с Египтом о ЗСТ

«Мы открыты к возобновлению переговорного процесса в любой момент, к поиску возможно новых условий и подходов для того, чтобы выстраивать взаимодействие. Но здесь нужна воля обеих сторон, как только египетская сторона сочтёт для себя возможным продолжение этих переговоров, мы с удовольствием к ним вернёмся», — подчеркнул Слепнев.