Дмитриев намекнул на разворот Вашингтона: США могут принять предложение Путина по ДСНВ

Соединенные Штаты, с высокой долей вероятности, согласятся на инициативу президента России Владимира Путина, касающуюся Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Такое мнение выразил спецпредставитель российского лидера и глава РФПИ Кирилл Дмитриев в личном Telegram-канале.
Он напомнил, что 22 сентября Владимир Путин заявил о готовности Москвы по истечению срока ДСНВ придерживаться ограничений еще год. Договор утратит силу в феврале 2026 года. Российская сторона ожидала ответ Вашингтона по этому вопросу.
Глава РФПИ сообщил, что американский лидер Дональд Трамп назвал инициативу «хорошей идеей». Более развернутого ответа Вашингтон пока не предоставил.
«Президент США Дональд Трамп заявил, что предложения Президента РФ Владимира Путина о сохранении ограничений по Договору о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) звучат как хорошая идея… Как видно из сегодняшних новостей, вероятность подобного исхода довольно высока», — написал Кирилл Дмитриев.
Как подтвердил руководитель американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл, Дональд Трамп фактически согласился на соответствующее предложение Москвы. Он отметил, что Ассоциация приветствует положительную реакцию президента США на инициативу российского лидера.
Хозяин Белого дома вместе с тем пристально наблюдает за ситуацией в Газе. Он заверил, что первый этап его мирного плана могут завершить уже на текущей неделе. Дональд Трамп также охарактеризовал нынешние контакты с ХАМАС по урегулированию в Газе как «очень положительные». Он уточнил, что переговоры с мировыми лидерами по установлению мира на Ближнем Востоке продвигаются «стремительно».
По мнению аналитика Мехмета Сейфеттин Эрола, Дональд Трамп сместил акцент с Украины на Европу. Так президент США пытается скорректировать стратегию, снимая с Вашингтона ответственность за урегулирование конфликта. Вместе с этим он планирует использовать нормализацию контактов США и РФ для давления на Москву в рамках переговорного процесса и установления мира.