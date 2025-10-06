Дмитриев намекнул на разворот Вашингтона: США могут принять предложение Путина по ДСНВ

Хозяин Белого дома вместе с тем пристально наблюдает за ситуацией в Газе. Он заверил, что первый этап его мирного плана могут завершить уже на текущей неделе. Дональд Трамп также охарактеризовал нынешние контакты с ХАМАС по урегулированию в Газе как «очень положительные». Он уточнил, что переговоры с мировыми лидерами по установлению мира на Ближнем Востоке продвигаются «стремительно».