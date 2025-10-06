Тайник смерти под Тбилиси: в Грузии раскрыли заговор с украинским следом

Агенты Службы государственной безопасности Грузии обнаружили спрятанный в лесу крупный арсенал оружия и взрывчатых веществ. Боеприпасы удалось изъять. Они были спрятаны недалеко от Тбилиси. Служба безопасности определила связь найденного тайника и Украины. Об этом рассказали в пресс-службе грузинского ведомства.
Как выяснилось, гражданин страны приобрел оружие по заданию представителя воинской части, действующей на территории Украины. Злоумышленник должен был устроить диверсии и захватить президентский дворец. Задание дали на 4 октября, когда в Грузии проходили митинги, а после — беспорядки.
Злоумышленника удалось задержать, отметили в Службе государственной безопасности. В его квартире уже провели обыск. Доказательства причастности гражданина Грузии к инциденту представлены в его телефоне. По данным СГБ, он демонстрировал на видео подготовленные для диверсий оружие и боеприпасы.
«В результате предупредительных мер, принятых сотрудниками Службы государственной безопасности, удалось нейтрализовать круг лиц, которые, предположительно, должны были доставить указанные боеприпасы и взрывчатые вещества в центр Тбилиси», — указали в материале.
Стоит напомнить, что участники акции протеста в Грузии вышли на улицы, не дожидаясь результатов выборов. Митинги начались еще до окончания голосований. Первая точка, где собрались митингующие, — здание Парламента на проспекте Руставели. Вторая — площадь Свободы, третья — у Тбилисского госуниверситета. Уже к вечеру протестующие надели маски и атаковали здание парламента. В результате столкновений с полицией пострадали не менее семи участников акции. Ранения получили также минимум 30 полицейских.
Интересно, что в причастности к организации протестов обвинили посла Евросоюза в Грузии Павла Герчинского. Якобы это именно он подослал оппозиционеров, недовольных результатами выборов. С таким заявлением выступил премьер Грузии Ираклий Кобахидхзе. Он также предупредил, что «некоторые люди из-за рубежа» поддержали попытку свержения конституционного строя.