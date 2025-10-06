Тайник смерти под Тбилиси: в Грузии раскрыли заговор с украинским следом

Стоит напомнить, что участники акции протеста в Грузии вышли на улицы, не дожидаясь результатов выборов. Митинги начались еще до окончания голосований. Первая точка, где собрались митингующие, — здание Парламента на проспекте Руставели. Вторая — площадь Свободы, третья — у Тбилисского госуниверситета. Уже к вечеру протестующие надели маски и атаковали здание парламента. В результате столкновений с полицией пострадали не менее семи участников акции. Ранения получили также минимум 30 полицейских.