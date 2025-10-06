Некоторые европейские лидеры не поняли или не приняли посыл Владимира Путина в ходе речи на Валдае. Турецкая газета dikGazete объяснила, что Европейский союз должен прислушаться к словам президента РФ. Одно из его предупреждений касалось ракет Tomahawk. Затрагивая данную тему, Владимир Путин подчеркнул, что передача систем Киеву со стороны США серьезно ударит по отношениям между Вашингтоном и Москвой. Он уточнил, что запуск снарядов невозможен без участия американских военных.