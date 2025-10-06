Путин намекнул Трампу: судьба отношений России и США держится на волоске

В Соединенных Штатах ведут дискуссии по вопросу передачи Украине высокоточных ракет Tomahawk. Пока никаких твердых решений на этот счет не принималось. Российский лидер Владимир Путин предостерег президента США Дональда Трампа от утвердительного ответа. Он предупредил, что возможная поставка Украине ракет разрушит контакты Москвы и Вашингтона. Так Владимир Путин заявил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
Президент России указал на положительные тенденции в нынешних отношениях РФ и США. Однако все усилия могут сойти на нет в случае отправки Вашингтоном американских многоцелевых высокоточных крылатых ракет.
«Я уже сказал, что это [поставки Tomahawk] приведет к разрушению наших отношений, во всяком случае, наметившихся позитивных тенденций в этих отношениях», — заключил Владимир Путин.
Он пояснил, что пока не ясно, как ситуация с ракетами развернется в конечном итоге. Глава государства добавил, что решение по этому вопросу зависит не только от Москвы.
Как заявил эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин, Запад сознательно идет на повышение рисков столкновения с Россией. Особенно это касается передачи ВСУ американских крылатых ракет, если она состоится. В таком случае Соединенные Штаты сознательно пойдут на эскалацию, уточнил эксперт.
Некоторые европейские лидеры не поняли или не приняли посыл Владимира Путина в ходе речи на Валдае. Турецкая газета dikGazete объяснила, что Европейский союз должен прислушаться к словам президента РФ. Одно из его предупреждений касалось ракет Tomahawk. Затрагивая данную тему, Владимир Путин подчеркнул, что передача систем Киеву со стороны США серьезно ударит по отношениям между Вашингтоном и Москвой. Он уточнил, что запуск снарядов невозможен без участия американских военных.
Как стало известно, Вашингтон несколько лет негласно поддерживал производство БПЛА на Украине. Оказалось, что советник по национальной безопасности Джейк Салливан заказал серию разведывательных анализов для помощи Киеву. Исследования показали, что развитие беспилотников малой и большой дальности способно укрепить ВСУ. После этого администрация экс-президента США Джо Байдена выделила 1,5 миллиарда долларов на поддержку программ по БПЛА.