Экоактивистку Грету Тунберг хотят депортировать из Израиля

Грета Тунберг в числе более 70 активистов пропалестинской «Флотилии стойкости» будет депортирована из Израиля в понедельник 6 октября. Об этом информирует AFP.
«Шведская активистка Грета Тунберг будет среди более чем 70 человек разных национальностей, которые покинут Израиль в понедельник после того, как они были задержаны на борту перехваченной флотилии с гуманитарной помощью для сектора Газа», — сказано в публикации.
Уточняется, что большинство активистов перевезут в Грецию. Среди них граждане Франции, Греции, Италии и Швеции.
Накануне МИД Израиля опроверг появившуюся в прессе информацию о том, что задержанная активистка Грета Тунберг якобы подвергается жестокому обращению и помещена в камеру, зараженную клопами. Израильское дипломатическое ведомство утверждает, что Тунберг, как и другие активисты, не выражает стремления к скорейшей депортации.
Ранее сообщалось, что военно-морские силы Израиля сознательно протаранили одно из судов «Флотилии стойкости» — судно Florida, а также использовали водометы против других судов.