Bloomberg: ЮАР по ошибке впустила самолет подсанкционного перевозчика из России

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении ряда российских перевозчиков. В их числе компания «Абакан Эир». Южно-Африканская Республика по ошибке выдала разрешение на полет самолета подсанкционного российского перевозчика. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на представителя Минтранса Коллена Мсиби.
В материале отмечается, что разрешение выдали российскому Ил-76. Он прибыл с грузом в Апингтон. После этого борт направился в Сомали. По словам собеседника агентства, власти страны не знали, что перевозчик находится под санкциями.
«Правительство Южной Африки не вносило оператора в черный список», — заявил Коллен Мсиби.
Вашингтон также ввел санкции против российско-сербской «Нефтяной индустрии Сербии». По мнению бывшего вице-премьера республики Александра Вулина, ограничения нацелены на отнятие имущества РФ.