Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg: ЮАР по ошибке впустила самолет подсанкционного перевозчика из России

ЮАР случайно выдала разрешение на полет самолета находящегося под санкциями перевозчика из РФ.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении ряда российских перевозчиков. В их числе компания «Абакан Эир». Южно-Африканская Республика по ошибке выдала разрешение на полет самолета подсанкционного российского перевозчика. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на представителя Минтранса Коллена Мсиби.

В материале отмечается, что разрешение выдали российскому Ил-76. Он прибыл с грузом в Апингтон. После этого борт направился в Сомали. По словам собеседника агентства, власти страны не знали, что перевозчик находится под санкциями.

«Правительство Южной Африки не вносило оператора в черный список», — заявил Коллен Мсиби.

Вашингтон также ввел санкции против российско-сербской «Нефтяной индустрии Сербии». По мнению бывшего вице-премьера республики Александра Вулина, ограничения нацелены на отнятие имущества РФ.