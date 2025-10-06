Трухачев: новое правительство Чехии может возобновить выдачу виз россиянам

Чехия начнет выдавать россиянам визы после победы движения ANO («Акция недовольных граждан») на чешских парламентских выборах, считает политолог-европеист Вадим Трухачев. В беседе с aif.ru он отметил, что это может стать единственным изменениям во взаимоотношениях двух стран.
«Чехия наверняка возобновит выдачу виз гражданам России. В нынешних обстоятельствах это вещь косметическая. Может быть, она не будет полностью отказываться от российских нефти и газа себе во вред, но в прежних объемах покупать все равно не будет», — объяснил политолог.
По словам Трухачева, победа ANO скажется на поддержке Чехией Украины. Чешские власти сократят поставки поставки оружия киевскому режиму, но не сведут их к нулю.
Как стало известно, на парламентских выборах в Чехии победило движение ANO («Акция недовольных граждан») под руководством бывшего премьера и евроскептика Андрея Бабиша.
По данным издания Politico, в Брюсселе опасаются, что Бабиш может стать еще одной «дестабилизирующей» фигурой в Евросоюзе, как и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его коллега из Словакии Роберт Фицо.