Трухачев: новое правительство Чехии может возобновить выдачу виз россиянам

«Чехия наверняка возобновит выдачу виз гражданам России. В нынешних обстоятельствах это вещь косметическая. Может быть, она не будет полностью отказываться от российских нефти и газа себе во вред, но в прежних объемах покупать все равно не будет», — объяснил политолог.