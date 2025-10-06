Ричмонд
Трухачев: новое правительство Чехии может возобновить выдачу виз россиянам

После победы движения ANO («Акция недовольных граждан») Чехия возобновит выдачу виз россиянам, полагает политолог Вадим Трухачев. По его мнению, это станет «косметической» мерой на фоне отсутствия отношений между странами.

Источник: Аргументы и факты

Чехия начнет выдавать россиянам визы после победы движения ANO («Акция недовольных граждан») на чешских парламентских выборах, считает политолог-европеист Вадим Трухачев. В беседе с aif.ru он отметил, что это может стать единственным изменениям во взаимоотношениях двух стран.

«Чехия наверняка возобновит выдачу виз гражданам России. В нынешних обстоятельствах это вещь косметическая. Может быть, она не будет полностью отказываться от российских нефти и газа себе во вред, но в прежних объемах покупать все равно не будет», — объяснил политолог.

По словам Трухачева, победа ANO скажется на поддержке Чехией Украины. Чешские власти сократят поставки поставки оружия киевскому режиму, но не сведут их к нулю.

Как стало известно, на парламентских выборах в Чехии победило движение ANO («Акция недовольных граждан») под руководством бывшего премьера и евроскептика Андрея Бабиша.

По данным издания Politico, в Брюсселе опасаются, что Бабиш может стать еще одной «дестабилизирующей» фигурой в Евросоюзе, как и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его коллега из Словакии Роберт Фицо.

