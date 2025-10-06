Данилин: организаторов протестов в Грузии выдворят из страны или посадят

Организаторы протестов в Грузии будут выдворены из страны или арестованы. Такое мнение в беседе с aif.ru выразил политолог Павел Данилин.
Напомним, 4 октября на фоне выборов в органы местного самоуправления возле президентского дворца в Тбилиси вспыхнули беспорядки. К вечеру они приобрели более масштабный и разрушительный характер.
В МВД Грузии сообщили, что в результате стычек пострадали 14 сотрудников правоохранительных органов. Премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе обвинил партию экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в попытке устроить Майдан.
Данилин в качестве причины беспорядков назвал перекрытие представителям некоммерческих организаций путей получения денег от Запада. По его словам, получавшие деньги сотрудники НКО выводят людей на улицы якобы для борьбы за свободу, но на самом деле ведут бороться за их деньги.
«Подобная ситуация будет продолжаться достаточно долго, но, я полагаю, финал будет следующим. Этих представителей НКО либо из страны выдворят, либо арестуют и посадят. Тогда все успокоятся. Свергнуть власть они не смогут», — подчеркнул он.
Ранее Кавелашвили сообщил, что участниками штурма дворца президента Грузии управляли извне.