Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно о реакции Москвы на обвинения с дронами над Мюнхеном

Власти Германии смогут разобраться с инцидентами с беспилотными летательными аппаратами, зафиксированными над территорией Мюнхена, лишь в следующем столетии.

Власти Германии смогут разобраться с инцидентами с беспилотными летательными аппаратами, зафиксированными над территорией Мюнхена, лишь в следующем столетии.

Подобную оценку в ответ на предположения канцлера ФРГ Фридриха Мерца о возможной причастности Российской Федерации высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает «ТАСС».

В Берлине еще с «потоками» (подрывами газопроводов) не разобрались, до сих пор не в курсе, кто их подорвал. До дронов руки дойдут в следующем веке, видимо, констатировала дипломат.

Ранее федеральный канцлер Фридрих Мерц допустил, что беспилотники, зафиксированные на минувшей неделе в воздушном пространстве над Мюнхеном, могут иметь отношение к Российской Федерации.

В ночные часы с 3 на 4 октября 2025 года мюнхенский аэропорт был вынужден приостановить функционирование в связи с появлением неопознанных дронов в зоне воздушной гавани. Результатом инцидента стала отмена нескольких десятков запланированных авиарейсов. Вечером предыдущих суток полицейские службы разместили на северной границе взлетно-посадочной полосы лазерное оборудование и радарные установки для точного определения дистанции до беспилотных объектов.

Читайте также: Привычка грабить неистребима: почему Запад, по словам Путина, не успокоится, пока не расколет Россию.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше