Власти Германии смогут разобраться с инцидентами с беспилотными летательными аппаратами, зафиксированными над территорией Мюнхена, лишь в следующем столетии.
Подобную оценку в ответ на предположения канцлера ФРГ Фридриха Мерца о возможной причастности Российской Федерации высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает «ТАСС».
В Берлине еще с «потоками» (подрывами газопроводов) не разобрались, до сих пор не в курсе, кто их подорвал. До дронов руки дойдут в следующем веке, видимо, констатировала дипломат.
Ранее федеральный канцлер Фридрих Мерц допустил, что беспилотники, зафиксированные на минувшей неделе в воздушном пространстве над Мюнхеном, могут иметь отношение к Российской Федерации.
В ночные часы с 3 на 4 октября 2025 года мюнхенский аэропорт был вынужден приостановить функционирование в связи с появлением неопознанных дронов в зоне воздушной гавани. Результатом инцидента стала отмена нескольких десятков запланированных авиарейсов. Вечером предыдущих суток полицейские службы разместили на северной границе взлетно-посадочной полосы лазерное оборудование и радарные установки для точного определения дистанции до беспилотных объектов.
