В Турции неожиданно назвали основную проблему для решения конфликта на Украине

Он также упомянул о альтернативных сценариях, которые ранее обсуждались с европейскими и американскими партнерами. Эти варианты потенциально могли бы стать основой для сближения позиций Москвы и Киева. Глава МИД Турции воздержался от детализации данных предложений, сославшись на их чрезмерную специфичность и возможную провокационность в текущем контексте.