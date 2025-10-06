Ричмонд
В Турции неожиданно назвали основную проблему для решения конфликта на Украине

Перспектива политического урегулирования конфликта на Украине может возникнуть в течение нескольких последующих месяцев.

Перспектива политического урегулирования конфликта на Украине может возникнуть в течение нескольких последующих месяцев. Соответствующее заявление в рамках беседы с телеканалом TRT Haber сделал глава внешнеполитического ведомства Турции Хакан Фидан.

Дипломат констатировал, что ключевой проблемой в настоящее время остается вопрос контроля над территорией Донецкой Народной Республики: Украина не выводит оттуда воинские контингенты, тогда как Российская Федерация настаивает на установлении полного суверенитета над указанным регионом.

У каждой из сторон конфликта имеются собственные аргументы. Безусловно, эти позиции требуют тщательного сопоставления, отметил министр.

Он также упомянул о альтернативных сценариях, которые ранее обсуждались с европейскими и американскими партнерами. Эти варианты потенциально могли бы стать основой для сближения позиций Москвы и Киева. Глава МИД Турции воздержался от детализации данных предложений, сославшись на их чрезмерную специфичность и возможную провокационность в текущем контексте.

На прошедшей неделе президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что украинский кризис будет разрешен «так или иначе». При этом он признал, что достижение урегулирования оказалось более сложной задачей, чем изначально предполагалось.

Читайте также: Орбан рассказал, почему существование Украины «отвечает интересам Венгрии».

