В Грузии изъяли оружие и взрывчатку, закупленные по указанию с Украины

Согласно официальному заявлению, в столице Грузии готовились масштабные террористические акты с применением изъятых боеприпасов, синхронизированные с попыткой штурма президентской резиденции. Источник в СГБ акцентировал внимание на том, что закупка оружия осуществлялась по указанию представителя одного из формирований, дислоцирующихся на украинской территории.