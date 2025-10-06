Ричмонд
В Грузии изъяли оружие и взрывчатку, закупленные по указанию с Украины

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии официально сообщила о выявлении крупной партии вооружения и взрывчатых веществ, которые, согласно заявлению ведомства, планировалось использовать для проведения диверсионных актов.

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии официально сообщила о выявлении крупной партии вооружения и взрывчатых веществ, которые, согласно заявлению ведомства, планировалось использовать для проведения диверсионных актов. Информация об этом распространена «ТАСС».

Согласно официальному заявлению, в столице Грузии готовились масштабные террористические акты с применением изъятых боеприпасов, синхронизированные с попыткой штурма президентской резиденции. Источник в СГБ акцентировал внимание на том, что закупка оружия осуществлялась по указанию представителя одного из формирований, дислоцирующихся на украинской территории.

В ходе проведённых оперативно-розыскных мероприятий были задержаны лица, ответственные за доставку вооружения и взрывчатых веществ в центральные районы Тбилиси для исполнения диверсионного замысла.

Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подверг резкой критике дипломатическую поддержку протестных выступлений в Тбилиси, возложив ответственность за это на посольство Европейского союза. По его утверждению, именно роль представителей ЕС в процессах дестабилизации страны вызывает особую озабоченность и требует привлечения к ответственности.

Читайте также: Выявлен украинский след оружия для диверсий в Тбилиси.

