Более 70 активистов «Флотилии стойкости» вместе с Тунберг депортируют из Израиля в понедельник

«Шведская активистка Грета Тунберг будет среди более чем 70 человек разных национальностей, которые покинут Израиль в понедельник после того, как они были задержаны на борту перехваченной флотилии с гуманитарной помощью для сектора Газа. Большинство, если не все, будут доставлены самолётом в Грецию, откуда они смогут вернуться на родину», — говорится в публикации.