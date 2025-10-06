Ричмонд
Экс-депутат из Новосибирска Вера Ганзя предложила вернуть смертную казнь в РФ

Поводом для этого заявления послужило убийство 17-летней девушки в Кыргызстане.

Источник: Om1 Новосибирск

Бывший депутат из Новосибирска Вера Ганзя высказалась за возвращение к рассмотрению вопроса о смертной казни за особо тяжкие преступления, особенно направленные против детей.

Поводом для заявления послужило убийство 17-летней девушки в Кыргызстане, после которого президент страны поручил разработать закон о смертной казни за особо тяжкие преступления против жизни и половой неприкосновенности несовершеннолетних и женщин.

Вера Ганзя отметила, что Кыргызстан, как и Россия, имеет мораторий на смертную казнь, но выразила уверенность, что страна откажется от него и примет закон. По мнению экс-депутата, в текущих реалиях возвращение к смертной казни является вынужденной, но необходимой мерой для защиты детей.

«Там установлен такой же, как и у нас, мораторий на смертную казнь. Думаю, они откажутся от этого моратория и закон примут. Я считаю, в нашей стране тоже пора бы вернуться к рассмотрению вопроса о смертной казни за особо тяжкие уголовные преступления, особенно направленные против детей. Это мера вынужденная, но в сегодняшних реалиях по-другому уже нельзя», — написала экс-депутат на своей странице в соцсетях.