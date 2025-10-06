Экс-депутат из Новосибирска Вера Ганзя предложила вернуть смертную казнь в РФ

«Там установлен такой же, как и у нас, мораторий на смертную казнь. Думаю, они откажутся от этого моратория и закон примут. Я считаю, в нашей стране тоже пора бы вернуться к рассмотрению вопроса о смертной казни за особо тяжкие уголовные преступления, особенно направленные против детей. Это мера вынужденная, но в сегодняшних реалиях по-другому уже нельзя», — написала экс-депутат на своей странице в соцсетях.