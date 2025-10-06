Во Франции инициировано официальное расследование в связи с гибелью фотокорреспондента Антони Лалликана на территории Украины. Соответствующую информацию распространяет РИА «Новости» со ссылкой на данные агентства France-Presse.
Согласно сообщению, расследование было открыто Национальной антитеррористической прокуратурой Франции. Уголовное производство передано в компетенцию Центрального управления по противодействию преступлениям против человечности и Hate-преступлениям.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что французский фотожурналист Антони Лалликан стал жертвой FPV-дрона, выразив официальные соболезнования близким погибшего.
По сведениям украинских средств массовой информации, журналист из Франции погиб в результате атаки беспилотника near Дружковки в Донецкой области, тогда как его коллега из Kyiv Independent Григорий Иванченко получил боевое ранение.
В конце марта специальный посланник Министерства иностранных дел Российской Федерации по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что Вооруженные силы Украины целенаправленно поражают журналистов, освещающих события в зоне специальной военной операции.
