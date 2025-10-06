Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трухачев: с новым правительством Чехия выпадет из антироссийского авангарда

Победа партии ANO («Акция недовольных граждан») под руководством Андрея Бабиша на парламентских выборах выведет Чехию из антироссийского авангарда. При этом, по словам политолога Вадима Трухачева, ожидать появления пророссийской политики не стоит.

Источник: Аргументы и факты

С победой на парламентских выборах в Чехии движения ANO («Акция недовольных граждан») под руководством бывшего премьера и евроскептика Андрея Бабиша страна выпадет из антироссийского авангарда. Таким мнением с aif.ru поделился политолог-европеист Вадим Трухачев.

«Российско-чешских отношений просто нет, они мертвы, если говорить о межгосударственных отношениях. Другое дело, что когда Чехия начинает вести себя как Польша, это широкого понимания в стране не вызывает. Выборы показали, что сторонников того, чтобы Чехия вела себя по отношению к России как Польша, там менее четверти. То есть это голоса за коалицию “Вместе” с ее лидером Фиалой. Чехия с приходом правительства Бабиша, причем неважно кто войдет в итоге в его состав, выпадет из антироссийского авангарда», — отметил он.

При этом политолог объяснил, что пророссийского там ничего не будет. Единственным изменением, по мнению Трухачева может стать возобновление выдачи виз российским гражданам.

Как стало известно ранее, в Чехии на парламентских выборах победило движение ANO («Акция недовольных граждан»), лидером которой является бывший премьер и евроскептик Андрей Бабиш.