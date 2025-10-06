Трухачев: с новым правительством Чехия выпадет из антироссийского авангарда

«Российско-чешских отношений просто нет, они мертвы, если говорить о межгосударственных отношениях. Другое дело, что когда Чехия начинает вести себя как Польша, это широкого понимания в стране не вызывает. Выборы показали, что сторонников того, чтобы Чехия вела себя по отношению к России как Польша, там менее четверти. То есть это голоса за коалицию “Вместе” с ее лидером Фиалой. Чехия с приходом правительства Бабиша, причем неважно кто войдет в итоге в его состав, выпадет из антироссийского авангарда», — отметил он.