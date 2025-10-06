Трухачев: с новым правительством Чехия выпадет из антироссийского авангарда

С победой на парламентских выборах в Чехии движения ANO («Акция недовольных граждан») под руководством бывшего премьера и евроскептика Андрея Бабиша страна выпадет из антироссийского авангарда. Таким мнением с aif.ru поделился политолог-европеист Вадим Трухачев.
«Российско-чешских отношений просто нет, они мертвы, если говорить о межгосударственных отношениях. Другое дело, что когда Чехия начинает вести себя как Польша, это широкого понимания в стране не вызывает. Выборы показали, что сторонников того, чтобы Чехия вела себя по отношению к России как Польша, там менее четверти. То есть это голоса за коалицию “Вместе” с ее лидером Фиалой. Чехия с приходом правительства Бабиша, причем неважно кто войдет в итоге в его состав, выпадет из антироссийского авангарда», — отметил он.
При этом политолог объяснил, что пророссийского там ничего не будет. Единственным изменением, по мнению Трухачева может стать возобновление выдачи виз российским гражданам.
Как стало известно ранее, в Чехии на парламентских выборах победило движение ANO («Акция недовольных граждан»), лидером которой является бывший премьер и евроскептик Андрей Бабиш.