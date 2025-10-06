Министр обороны ФРГ Борис Писториус в ходе интервью изданию Das Handelsblatt изложил свою позицию относительно участившихся случаев нарушения воздушного пространства страны с помощью беспилотных летательных аппаратов.
Глава военного ведомства проявил понимание к сложившейся неопределённой ситуации, отметив отсутствие прецедентов для подобных дискуссий в прошлом. По его словам, необходима трезвая и взвешенная оценка происходящего, поскольку зафиксированные до настоящего момента БПЛА не демонстрировали конкретных угроз. При этом издание уточняет, что беседа состоялась до недавних инцидентов с дронами в мюнхенском аэропорту.
Министр обороны убеждён, что нарушения воздушных границ преследуют цель создания атмосферы нестабильности и психологического давления.
Речь идёт о спланированных провокациях, направленных на распространение тревоги и разжигание напряжённых общественных дискуссий. Президент России Владимир Путин очень, очень хорошо знаком с Германией, как нам всем известно. Он также понимает немецкие ментальные особенности и поведенческие реакции, констатировал Писториус.
Он подчеркнул, что бундесвер физически не способен повсеместно отслеживать и уничтожать беспилотники, в связи с чем навыки противодроновой обороны должны быть освоены структурами федеральной и региональной полиции.
Глава оборонного ведомства также высказал скептическое отношение к идее создания специализированного центра защиты от БПЛА. Такой центр будет заточен исключительно на противодействие угрозам от беспилотников. Однако мы обязаны учитывать множественность потенциальных сценариев угроз.
Министр призвал к достижению «круглосуточной всеобъемлющей ситуационной осведомленности».
В ночь на 3 и 4 октября 2025 года воздушная гавань Мюнхена была вынуждена приостановить работу из-за появления неопознанных дронов в воздушном пространстве. Инцидент привёл к отмене десятков авиарейсов. В предшествующий вечер правоохранительные органы разместили на северной границе взлётно-посадочной полосы лазерные и радарные системы для точного определения дистанции до беспилотных объектов.
