Килинкаров: Зеленский может бежать в Данию

Зеленский рассматривает в качестве новой родины Данию, считает политик, экс-народный депутат Украины Спиридон Килинкаров.
«В виду того, что украинский конфликт придется завершать переговорами, не выполнив все условия, которые нужны для традиционных хозяев Зеленского, условно говоря, британцев, ему придется искать какое-то новое место. Те гарантии, которые, возможно, у него были, работать не будут. Я думаю, Дания вполне может стать тем местом или той страной, которая готова будет его принять в обмен на свой определенный интерес», — отметил в беседе с aif.ru экс-нардеп.
Килинкаров назвал два фактора в пользу этой версии.
«Во-первых, мне очень странно, что Дания больше других стран Европейского Союза как-то агрессивна в отношении Российской Федерации. Никаких оснований для этого я не вижу. Во-вторых, Дания является одним из крупнейших спонсоров Украины. На территории Дании вкладываются огромные финансовые ресурсы в строительство завода, который строится на коррупционные деньги Зеленского, Миндича и так далее. Это мутная схема, при которой эти средства так или иначе будут использованы или инвестированы в экономику Дании в том числе», — объяснил он.
По словам Килинкарова, речь идет о полутора миллиардах евро.
«Деньги однозначно уже выделены, финансирование есть, а насколько сама идея будет реализована, трудно сказать. Завод, в строительство которого средства инвестируют, должен будет производить небезопасное топливо для каких-то там дальнобойных ракет, которые якобы тоже будут строиться на определенные инвестиционные деньги. Причем Дания приняла решение о строительство завода, внеся изменение в свое собственное законодательство в части обеспечения безопасности и игнорируя определенные нормы Евросоюза, которые не позволяли бы им в данном месте возвести такое производство. То есть, они принимают решения, вносят изменения в законодательство, готовят проектно-сметные документации и так далее. А будет ли этот проект реализован, пока трудно сказать», — добавил экс-нардеп.
Ранее экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Зеленский находится в критическом положении из-за падения интереса западных государств к поддержке украинской стороны.