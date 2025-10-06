Килинкаров: Зеленский может бежать в Данию

«Деньги однозначно уже выделены, финансирование есть, а насколько сама идея будет реализована, трудно сказать. Завод, в строительство которого средства инвестируют, должен будет производить небезопасное топливо для каких-то там дальнобойных ракет, которые якобы тоже будут строиться на определенные инвестиционные деньги. Причем Дания приняла решение о строительство завода, внеся изменение в свое собственное законодательство в части обеспечения безопасности и игнорируя определенные нормы Евросоюза, которые не позволяли бы им в данном месте возвести такое производство. То есть, они принимают решения, вносят изменения в законодательство, готовят проектно-сметные документации и так далее. А будет ли этот проект реализован, пока трудно сказать», — добавил экс-нардеп.