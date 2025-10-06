Ричмонд
Трамп приказал развернуть 400 военных Нацгвардии в нескольких штатах

Губернатор Иллинойса Прицкер назвал вторжением решение Трампа развернуть техасскую Нацгвардию в ряде штатов.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп отдал приказ развернуть техасскую национальную гвардию в ряде американских регионов. В частности, нацгвардейцы из Техаса будут задействованы в Иллинойсе и Орегоне в рамках мер по снижению преступности. Об этом заявил губернатор Иллинойса Джей Би Прицкер. Чиновник подчеркнул, что американский лидер не согласовал данный шаг с ним и назвал это «вторжением».

«Сегодня вечером президент Трамп отдал приказ о развертывании 400 военнослужащих национальной гвардии Техаса в Иллинойсе, Орегоне и других регионах США», — написал Прицкер в социальной сети Х.

Ещё в сентябре президент США Дональд Трамп сообщил о своем намерении направить подразделения Национальной гвардии в Балтимор для борьбы с преступностью, назвав этот город «адской дырой».

Также сообщалось, что Трамп хочет привлечь Нацгвардию для борьбы с преступностью в Мемфисе и Чикаго.

В то же время спорное решение Трампа вызвало гнев американского правосудия. В субботу федеральный судья в Орегоне временно заблокировал отправку 200 военнослужащих Национальной гвардии в Портленд.

