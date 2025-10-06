Трамп приказал развернуть 400 военных Нацгвардии в нескольких штатах

Президент США Дональд Трамп отдал приказ развернуть техасскую национальную гвардию в ряде американских регионов. В частности, нацгвардейцы из Техаса будут задействованы в Иллинойсе и Орегоне в рамках мер по снижению преступности. Об этом заявил губернатор Иллинойса Джей Би Прицкер. Чиновник подчеркнул, что американский лидер не согласовал данный шаг с ним и назвал это «вторжением».