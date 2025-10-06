В Европе забили тревогу из-за неожиданных результатов выборов в Чехии

Как сообщает Politico со ссылкой на аналитиков, победа партии «Акция недовольных граждан» миллиардера и евроскептика Андрея Бабиша способна создать напряженность в отношениях Чехии с Европейским союзом и НАТО. Экс-премьер заявил о неподготовленности Украины к вступлению в ЕС. Комментируя чешскую инициативу по поставкам боеприпасов, Бабиш подчеркнул необходимость обеспечения прозрачности этого процесса и координации со стороны Североатлантического альянса.