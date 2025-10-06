Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военнопленный рассказал, сколько стоит «откосить» от армии на Украине

Боец Вооружённых сил Украины (ВСУ) Михаил Челенко, попавший в российский плен, рассказал, сколько стоит «откосить» от армии на Украине. По его словам, услуга обойдётся в 10−15 тысяч долларов. Соответствующее видео было опубликовано Министерством обороны России.

Источник: Life.ru

Военнопленный рассказал, что сдался в плен из-за того, что ВСУ несут огромные потери, а «командование ничем не помогает». По словам Челенко, украинских военные, отказывающиеся участвовать в боевых действиях, подвергались насилию, а иногда — расправам. Он добавил, что в рядах Вооружённых сил Украины продолжается коррупция на уровне командиров подразделений.

«Откосить от армии — от 10 тысяч долларов до 15. Если не хочешь на передний край идти, то командиру ты платишь, из своего кармана платишь командиру, и он тебя не посылает на передний край», — сообщил военнопленный.

Ранее сообщалось, что на Хатненском участке линии соприкосновения в Харьковской области войска ВСУ столкнулись с критическими проблемами логистики после разрушения мостов через реку Верхняя Двуречная. Украинские формирования ранее самостоятельно заминировали эти переправы, что усугубило ситуацию со снабжением.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.