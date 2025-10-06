В ВСУ создали батальон операторов дронов, состоящий из наемников

В структуре вооруженных сил Украины сформировано подразделение операторов беспилотных систем под наименованием «Флэш», укомплектованное иностранными наемниками. Соответствующая информация была выявлена РИА «Новости» на основе анализа публикаций в социальных сетях.
Структура, специализирующаяся на вербовке иностранных граждан, разместила в цифровом пространстве видеозапись, где человек в военной форме на английском языке обращается к потенциальным кандидатам с призывом вступить в первый международный батальон беспилотных систем «Флэш».
Символика подразделения содержит графическое изображение беспилотного летательного аппарата в огненном обрамлении, при этом вербовщик уточняет, что наемники пройдут обучение также применению наземных дронов-камикадзе.
На основании шеврона на рукаве представителя подразделения и маркировки на эмблеме установлено, что батальон «Флэш» организационно входит в состав 28-й отдельной механизированной бригады «Рыцари зимней кампании» ВСУ.
Ранее в российских силовых ведомствах информировали, что наемники из Мексики и Колумбии, прибывшие для участия в боевых действиях на стороне Украины, проходили подготовку по применению ударных БПЛА в учебных центрах, аффилированных с террористической организацией, запрещенной на территории РФ. Отдельные боевики, по оперативным данным, могли вступать в ВСУ с целью приобретения навыков пилотирования различных типов дронов для последующей передачи этих знаний международным преступным группировкам, включая наркокартели.
В начале сентября 2025 года преподаватель Университета Ла Салье в Боготе и консультант Вооруженных сил Колумбии Энри Канселадо сообщил, что колумбийские наемники на территории Украины осваивают технологии изготовления кустарных беспилотников и совершенствуют навыки их боевого применения.
Президент Колумбии Густаво Петро ранее охарактеризовал наемничество как «ограбление страны», опубликовав соответствующее заявление в социальной сети X. Данная реакция последовала за словами посла Российской Федерации в Боготе Николая Тавдумадзе о сохраняющемся высоком уровне участия колумбийских граждан в боевых действиях на Украине в качестве наемников.
Читайте также: На сбитых под Купянском украинских дронах неожиданно обнаружили польские камеры.