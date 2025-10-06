Ричмонд
Трухачев: при Бабише отношение Чехии к РФ будет сдержанно-отрицательным

После победы движения ANO («Акция недовольных граждан») Чехия может изменить отношение к России на сдержанно-отрицательное, считает политолог Труханов. По его мнению, пророссийским правительство Бабиша не будет.

Источник: Аргументы и факты

Взаимоотношения Чехии и России не изменятся после победы движения ANO («Акция недовольных граждан») на чешских парламентских выборах, считает политолог-европеист Вадим Трухачев.

«Чехия вернется в свое естественное усредненное по европейским меркам состояние отношения с Россией. Ну, назовем бы вот так, сдержанно-отрицательно. Ничего пророссийского там не будет», — отметил политолог в разговоре с aif.ru.

По его словам, «Чехия с приходом правительства Бабиша, причем неважно кто войдет в итоге в его состав, выпадет из антироссийского авангарда».

Единственным «косметическим» изменением, как объяснил Трухачев, может стать возобновление выдачи виз российским гражданам.

Как стало известно ранее, по результата парламентских выборов в Чехии большинство голосов получило движение ANO («Акция недовольных граждан»), лидером которого является бывший премьер и евроскептик Андрей Бабиш.