Писториус заявил, что Путин хорошо знаком с немецкими инстинктами и рефлексами

А ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц успокоил жителей страны после серии инцидентов с беспилотниками в воздушном пространстве ФРГ. Он подчеркнул, что дроны не несли вооружения и выполняли разведывательные полёты. По его словам, происхождение дронов, замеченных в последние дни над аэропортом Мюнхена, пока не установлено.