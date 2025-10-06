Кадровые перестановки в Новосибирской области: что известно о новом и.о министра экономразвития Шарпф

Светлана Шарпф назначена исполняющим обязанности министра экономического развития Новосибирской области.
О её назначении стало известно 6 октября 2025 года на оперативном совещании в правительстве региона. Ранее эту должность занимал Лев Решетников, который официально ушел в отставку.
Светлана Шарпф родилась 27 января 1978 года в Новосибирске. В 2000 году окончила Новосибирскую государственную академию экономики и управления по специальности «Финансы и кредит». В 2018 году прошла профессиональную переподготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по программе резерва управленческих кадров.
Свою карьеру она начала в 1999 году специалистом 1 категории управления финансов и налоговой политики администрации Новосибирской области. В августе 2013 года заняла должность заместителя министра финансов и налоговой политики региона, а 6 августа 2021 года возглавила контрольное управление Новосибирской области.
Также известно, что Светлана Шарпф замужем, воспитывает двоих детей.
