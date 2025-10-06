Кадровые перестановки в Новосибирской области: что известно о новом и.о министра экономразвития Шарпф

Светлана Шарпф родилась 27 января 1978 года в Новосибирске. В 2000 году окончила Новосибирскую государственную академию экономики и управления по специальности «Финансы и кредит». В 2018 году прошла профессиональную переподготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по программе резерва управленческих кадров.