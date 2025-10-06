Чехия может отказаться от поставок оружия Украине

Ранее Андрей Бабиш отказал Украине в поставках снарядов и выступил против её членства в Европейском союзе. По его мнению, Праге не следует заниматься закупкой боеприпасов для Украины. Он признал, что это была инициатива президента Петра Павла, но указал на то, что приобретение вооружений должно быть организовано по линии НАТО.