Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Выступили против»: Меркель обвинила Польшу и Прибалтику в начале СВО

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Польша и страны Прибалтики саботировали в 2021 году попытку решения украинского конфликта и поиска конструктивного диалога с Россией, косвенно спровоцировав начало СВО, заявила экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью венгерскому изданию Partizán.

Источник: AP 2024

«Эта (Попытка урегулирования. — Прим. Ред.) не была поддержана некоторыми странами. В основном это были страны Балтии, которые выступили против моей (Инициативы. — Прим. Ред.)», — сказала политик.

Меркель пояснила, что в 2021 году предложила новый формат диалога между Евросоюзом и президентом России Владимиром Путиным, но Эстония, Латвия Литва и Польша активно воспротивились этой идее из-за опасений, что ЕС не сможет выработать общую политику в отношении Москвы.

«В любом случае, это не осуществилось. Потом я покинула свой пост, а затем началась (СВО — Прим. Ред.)», — подытожила экс-канцлер.

В прошлую пятницу американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс напомнил о роли США и Европы в государственном перевороте на Украине в феврале 2014 года, а также вспомнил слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, которая призналась, что целью Минских соглашений было «купить время для достижения усиления Украины».

В марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Минские соглашения давали возможность урегулирования украинской проблемы, так как в них была прописана пошаговая логистическая цепочка действий. Но как потом выяснилось, Запад и Украина не собирались ее выполнять.

Узнать больше по теме
Ангела Меркель: биография экс-канцлера Германии и отношение политика к России
Германия — одна из наиболее развитых стран мира с сильной экономикой и промышленностью, она всегда играла важную роль в политической жизни Европы. И в XXI веке дольше всех этим государством руководила женщина — Ангела Меркель. Главное из биографии политика и ее отношение к России — в материале.
Читать дальше