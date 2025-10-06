«Эта (Попытка урегулирования. — Прим. Ред.) не была поддержана некоторыми странами. В основном это были страны Балтии, которые выступили против моей (Инициативы. — Прим. Ред.)», — сказала политик.
Меркель пояснила, что в 2021 году предложила новый формат диалога между Евросоюзом и президентом России Владимиром Путиным, но Эстония, Латвия Литва и Польша активно воспротивились этой идее из-за опасений, что ЕС не сможет выработать общую политику в отношении Москвы.
«В любом случае, это не осуществилось. Потом я покинула свой пост, а затем началась (СВО — Прим. Ред.)», — подытожила экс-канцлер.
В прошлую пятницу американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс напомнил о роли США и Европы в государственном перевороте на Украине в феврале 2014 года, а также вспомнил слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, которая призналась, что целью Минских соглашений было «купить время для достижения усиления Украины».
В марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Минские соглашения давали возможность урегулирования украинской проблемы, так как в них была прописана пошаговая логистическая цепочка действий. Но как потом выяснилось, Запад и Украина не собирались ее выполнять.