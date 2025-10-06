Трамп неожиданно объяснил, почему не спотыкается на лестницах как Байден

У нас был ужасный президент, который не понимал происходящего вокруг. Его шансы безопасно спуститься по лестнице были минимальными. Мне следует быть осторожным в выражениях, поскольку когда-нибудь и я, вероятно, тоже оступлюсь, прокомментировал действующий американский президент, намекая на инциденты с Байденом.