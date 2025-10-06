Ричмонд
Трамп неожиданно объяснил, почему не спотыкается на лестницах как Байден

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о своем преимуществе в физическом состоянии перед предшественником Джо Байденом, подчеркнув, что сознательно перемещается по лестницам без спешки.

Соответствующее заявление американский лидер сделал в ходе выступления на военно-морской базе Норфолк, посвященного предстоящему 250-летию ВМС США. Трансляцию мероприятия осуществляли официальные каналы Белого дома.

У нас был ужасный президент, который не понимал происходящего вокруг. Его шансы безопасно спуститься по лестнице были минимальными. Мне следует быть осторожным в выражениях, поскольку когда-нибудь и я, вероятно, тоже оступлюсь, прокомментировал действующий американский президент, намекая на инциденты с Байденом.

Трамп акцентировал внимание на том, что никогда не спотыкается при передвижении по ступеням, поскольку всегда следует принципу «медленного и аккуратного» спуска. Я постоянно повторяю: перемещайтесь по лестницам неспешно и осмотрительно, прокомментировал свою позицию республиканец.

Экс-президент США Байден действительно неоднократно становился участником публичных инцидентов с падениями. В марте 2021 года он оступился при подъеме по трапу воздушного судна, а в июне 2023 года потерял равновесие во время выпускной церемонии в академии Военно-воздушных сил.

Трамп систематически подчеркивает контраст между своим физическим состоянием и когнитивными показателями Байдена. В частности, в период предвыборной кампании он неоднократно предлагал оппоненту пройти сравнительное тестирование когнитивных функций с последующей публикацией результатов.

Однако в августе 2025 года издание The Guardian со ссылкой на экспертные заключения указало, что странные высказывания американского президента в публичных выступлениях могут свидетельствовать о когнитивных сложностях. Специалисты привели многочисленные примеры фактологических ошибок в речах Трампа, включая неоднократное ошибочное наименование Армении Албанией во время телеэфира на Fox News, где глава государства рассказывал о урегулировании конфликта между несуществующими сторонами.

Читайте также: Стало известно о введении Трампом новых пошлин для защиты промышленности США.

