В Швейцарии хотят закрепить в Конституции запрет на вступление в НАТО

Швейцария может закрепить в конституции запрет на вступление страны в НАТО. Об этом пишет издание «Известия» со ссылкой на депутата швейцарского парламента Жан-Люка Аддора.
Аддор напомнил о народной инициативе за нейтралитет, которую поддерживает представляемая им Швейцарская народная партия.
«Она закрепила бы в конституции запрет на вступление в НАТО или любой другой военный альянс», — сказал Аддор, добавив, что в таком случае Швейцария может принимать участие только в санкциях, одобренных Совбезом ООН.
Ранее кандидат исторических наук, политолог Иван Коновалов рассказал о возможных последствиях вступления Австрии в Североатлантический альянс.
Также депутат Госдумы Чепа заявил, что возможное вступление Украины в НАТО создаст риски ядерной войны. Дело в том, что у границ России в этом случае появились бы ракетные комплексы Запада, и Москве пришлось бы защищаться.