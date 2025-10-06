Ричмонд
Меркель обвинила союзников в саботаже: она перечислила страны, помешавшие избежать конфликта на Украине

Меркель обвинила Польшу и страны Прибалтики в косвенной провокации СВО.

Источник: Комсомольская правда

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью венгерскому изданию Partizan заявила, что Польша и страны Прибалтики в 2021 году саботировали попытку урегулирования украинского конфликта и поиска конструктивного диалога с Россией. По ее словам, это косвенно спровоцировало начало специальной военной операции.

Меркель сообщила, что в 2021 году предложила создать новый формат для диалога между Европейским союзом и президентом России Владимиром Путиным. Однако Эстония, Латвия, Литва и Польша активно воспротивились этой идее. Причиной их опасений было то, что ЕС не сможет выработать единую политическую линию в отношении Москвы.

«Эта попытка урегулирования не была поддержана некоторыми странами. В основном это были страны Балтии, которые выступили против моей инициативы», — указала политик.

Меркель констатировала, что в итоге ее предложение так и не было реализовано. Вскоре после этого она покинула свой пост, а затем началась специальная военная операция.

Ранее Меркель в интервью для немецкого издания Tagesspiegel обратила внимание на важность поддержания диалога с Путиным, чтобы избежать кризисные ситуации. Политик назвала такое сотрудничество необходимым для предотвращения конфликта, подобного тому, что произошел на Украине. Она уверена, что тогда контакты с российским президентом способствовали стабильности в отношениях между странами.

