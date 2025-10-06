Ричмонд
Военком Новосибирской области раскрыл, как будет проходить осенний призыв

Военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев рассказал, как в регионе будет проходить осенний призыв.

Источник: Сиб.фм

Подробности он сообщил во время пресс-конференции в ТАСС.

Напомним, в регионе с 1 октября стартовал призыв на военную службу, он продлится до 31 декабря. Как уточнил военком, срок службы по призыву остается неизменным, направлять солдат в зону СВО не будут.

«Начало отправок в войска со сборного пункта Новосибирской области запланировано с 15 октября. Призывные комиссии уже созданы в 42 муниципальных образованиях области. Определены учреждения здравоохранения для медобследования. Также выделены врачи-специалисты для проведения призывных комиссий», — прокомментировал Евгений Кудрявцев.

Военком добавил, что 20 призывников из региона будут служить в президентском полку. Будут определены призывники в научную роту, два призывника будут направлены в спортивную роту.

Все электронные повестки будут направлены в реестр повесток. Оповещение о ней будет направлено в личный кабинет на «Госуслугах». Печатные повестки также будут приходить, они, как и раньше, будут иметь юридическую силу.

Решение о призыве на военную службу теперь действительно в течение одного года со дня его принятия.

«То есть, если гражданин, призванный на военную службу, по каким-либо причинам не направлен на её прохождение в текущем призыве, то он направляется для её прохождения в период проведения следующей призывной кампании. Соответственно, медицинская комиссия ему уже не нужна, будут учитываться результаты предыдущего решения о призыве», — отметил Кудрявцев.