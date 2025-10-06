Военком Новосибирской области раскрыл, как будет проходить осенний призыв

«То есть, если гражданин, призванный на военную службу, по каким-либо причинам не направлен на её прохождение в текущем призыве, то он направляется для её прохождения в период проведения следующей призывной кампании. Соответственно, медицинская комиссия ему уже не нужна, будут учитываться результаты предыдущего решения о призыве», — отметил Кудрявцев.