Военком Новосибирской области раскрыл, как будет проходить осенний призыв

Подробности он сообщил во время пресс-конференции в ТАСС.
Напомним, в регионе с 1 октября стартовал призыв на военную службу, он продлится до 31 декабря. Как уточнил военком, срок службы по призыву остается неизменным, направлять солдат в зону СВО не будут.
«Начало отправок в войска со сборного пункта Новосибирской области запланировано с 15 октября. Призывные комиссии уже созданы в 42 муниципальных образованиях области. Определены учреждения здравоохранения для медобследования. Также выделены врачи-специалисты для проведения призывных комиссий», — прокомментировал Евгений Кудрявцев.
Военком добавил, что 20 призывников из региона будут служить в президентском полку. Будут определены призывники в научную роту, два призывника будут направлены в спортивную роту.
Все электронные повестки будут направлены в реестр повесток. Оповещение о ней будет направлено в личный кабинет на «Госуслугах». Печатные повестки также будут приходить, они, как и раньше, будут иметь юридическую силу.
Решение о призыве на военную службу теперь действительно в течение одного года со дня его принятия.
«То есть, если гражданин, призванный на военную службу, по каким-либо причинам не направлен на её прохождение в текущем призыве, то он направляется для её прохождения в период проведения следующей призывной кампании. Соответственно, медицинская комиссия ему уже не нужна, будут учитываться результаты предыдущего решения о призыве», — отметил Кудрявцев.