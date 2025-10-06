Писториус: Путин очень хорошо знает Германию и немецкие инстинкты

Писториус считает, что обнаруженные БПЛА — «провокации» со стороны России, направленные на «нагнетание страха». Министр призвал спокойно оценивать ситуацию, так как замеченные дроны пока не представляли конкретной угрозы.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что у России нет беспилотников, которые долетают до Европы.
