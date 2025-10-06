В европейской стране новым министром обороны стал экс-глава минфина

Во Франции сформирован новый состав правительства, ключевой фигурой в котором стал экс-министр финансов Брюно Ле Мэр, возглавивший оборонное ведомство.
Пост министра экономики и финансов перешел к Ролану Лескюру, считающемуся приближенным к президенту Эмманюэлю Макрону. Предшественник Ле Мэра на министерском посту — бывший глава военного ведомства Себастьян Лекорню — занял должность премьер-министра страны.
Отмечается, что в период пандемии COVID-19 Ле Мэр курировал реализацию антикризисных мер, действуя по принципу «любой ценой». Теперь новому министру обороны предстоит определить позицию Парижа относительно укрепления европейской безопасности в условиях требований американского президента Дональда Трампа о более активной поддержке Украины со стороны ЕС.
В сентябре 2025 года французские власти инициировали программу жесткой экономии, сократив бюджетные расходы на 44 миллиарда евро для снижения дефицита государственного бюджета. Ранее, в начале года, парламент принял бюджет, сочетавший сокращение расходов с введением новых налогов, что спровоцировало массовые протесты в стране и привело к отставке премьер-министра Франсуа Байру.
