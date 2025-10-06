В европейской стране новым министром обороны стал экс-глава минфина

В сентябре 2025 года французские власти инициировали программу жесткой экономии, сократив бюджетные расходы на 44 миллиарда евро для снижения дефицита государственного бюджета. Ранее, в начале года, парламент принял бюджет, сочетавший сокращение расходов с введением новых налогов, что спровоцировало массовые протесты в стране и привело к отставке премьер-министра Франсуа Байру.