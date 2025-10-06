Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Меркель нашла виновных в начале СВО

Страны Прибалтики и Польша сорвали попытку мирного урегулирования конфликта на Украине в 2021 году и косвенно виноваты в начале спецоперации. Об этом заявила экс-канцлер Германии Ангела Меркель.

В 2021 году ЕС планировал ввести новый формат диалога с Москвой, заявила Меркель.

Страны Прибалтики и Польша сорвали попытку мирного урегулирования конфликта на Украине в 2021 году и косвенно виноваты в начале спецоперации. Об этом заявила экс-канцлер Германии Ангела Меркель.

«Эта (Попытка урегулирования — прим. URA.RU) не была поддержана некоторыми странами. В основном это были страны Балтии, которые выступили против моей (Инициативы. — прим. URA.RU)», — поделилась Меркель в интервью изданию Partizan на YouTube-канале.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕМеркель рассказала, как решить украинский конфликт.

Отмечается, что в 2021 году страны ЕС предложили ввести новый формат диалога с президентом РФ Владимиром Путиным. Тем временем Литва, Эстония, Латвия и Польша выступили против этой идеи.

Ранее в этом же интервью Ангела Меркель рассказала, как можно урегулировать конфликт на Украине. Тогда она призвала страны Европы сосредоточиться на поиске дипломатического решения конфликта на Украине и не ограничиваться усилием обороны. Об этом сообщало RT.

Узнать больше по теме
Ангела Меркель: биография экс-канцлера Германии и отношение политика к России
Германия — одна из наиболее развитых стран мира с сильной экономикой и промышленностью, она всегда играла важную роль в политической жизни Европы. И в XXI веке дольше всех этим государством руководила женщина — Ангела Меркель. Главное из биографии политика и ее отношение к России — в материале.
Читать дальше