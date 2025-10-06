Меркель нашла виновных в начале СВО

В 2021 году ЕС планировал ввести новый формат диалога с Москвой, заявила Меркель.
Страны Прибалтики и Польша сорвали попытку мирного урегулирования конфликта на Украине в 2021 году и косвенно виноваты в начале спецоперации. Об этом заявила экс-канцлер Германии Ангела Меркель.
«Эта (Попытка урегулирования — прим. URA.RU) не была поддержана некоторыми странами. В основном это были страны Балтии, которые выступили против моей (Инициативы. — прим. URA.RU)», — поделилась Меркель в интервью изданию Partizan на YouTube-канале.
Отмечается, что в 2021 году страны ЕС предложили ввести новый формат диалога с президентом РФ Владимиром Путиным. Тем временем Литва, Эстония, Латвия и Польша выступили против этой идеи.
Ранее в этом же интервью Ангела Меркель рассказала, как можно урегулировать конфликт на Украине. Тогда она призвала страны Европы сосредоточиться на поиске дипломатического решения конфликта на Украине и не ограничиваться усилием обороны. Об этом сообщало RT.