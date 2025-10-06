Ричмонд
Масштабные военные учения начнутся в Литве с 6 октября у границы с Беларусью

Литва проведет масштабные военные учения с 6 октября у границы с Беларусью.

Источник: Комсомольская правда

Масштабные военные учения начнутся в Литве с 6 октября у границы с Беларусью. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства обороны Литвы, передает БелТА.

Речь идет про международные военные сил НАТО Gelezinis Vilkas 2025-II («Железный волк 2025-II»), которые будут проходить на полигоне Пабрада, расположенном в 15 километрах от границы с Беларусью, в период с 6 по 18 октября.

Участие в указанных учениях примут около 3000 военнослужащих из Литвы, а также из других европейских стран. Указаны Люксембург, Бельгия, Хорватия, Германия, Норвегия, Чехия, Нидерланды. Кроме того, в учениях будет задействовано примерно 650 единиц военной техники: бронетранспортеры, танки, машины пехоты, самоходные артиллерийские установки.

Планируется и передвижение военной техники по дорогам, а также использование пиротехнических средств. В данных учениях намерены отработать наступательные и оборонительные действия.

Тем временем ЕС заявил про новые правила въезда с 12 октября 2025 — это коснется и белорусов.

Кроме того, Совмин упростил перенос номеров белорусов в сеть другого мобильного оператора.

Ранее синоптик Дмитрий Рябов сказал, каким окажется октябрь 2025 года в Беларуси: «То тепло, то холодно».

