Масштабные военные учения начнутся в Литве с 6 октября у границы с Беларусью. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства обороны Литвы, передает БелТА.
Речь идет про международные военные сил НАТО Gelezinis Vilkas 2025-II («Железный волк 2025-II»), которые будут проходить на полигоне Пабрада, расположенном в 15 километрах от границы с Беларусью, в период с 6 по 18 октября.
Участие в указанных учениях примут около 3000 военнослужащих из Литвы, а также из других европейских стран. Указаны Люксембург, Бельгия, Хорватия, Германия, Норвегия, Чехия, Нидерланды. Кроме того, в учениях будет задействовано примерно 650 единиц военной техники: бронетранспортеры, танки, машины пехоты, самоходные артиллерийские установки.
Планируется и передвижение военной техники по дорогам, а также использование пиротехнических средств. В данных учениях намерены отработать наступательные и оборонительные действия.
