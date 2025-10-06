Масштабные военные учения начнутся в Литве с 6 октября у границы с Беларусью

Участие в указанных учениях примут около 3000 военнослужащих из Литвы, а также из других европейских стран. Указаны Люксембург, Бельгия, Хорватия, Германия, Норвегия, Чехия, Нидерланды. Кроме того, в учениях будет задействовано примерно 650 единиц военной техники: бронетранспортеры, танки, машины пехоты, самоходные артиллерийские установки.