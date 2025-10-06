Турция участвует в разработке пакта о безопасности на Ближнем Востоке

Согласно информации, опубликованной в турецкой газете Türkiye, Турция принимает активное участие в разработке пакта безопасности на Ближнем Востоке. Главная задача этого соглашения — сдерживание факторов, дестабилизирующих обстановку, недопущение влияния извне и ликвидация угроз, связанных с терроризмом.
Издание подчеркивает, что благодаря активной дипломатической деятельности Турции, например, в урегулировании кризиса на Украине, нормализации отношений с Арменией, поддержке восстановления Сирии, а также защите интересов в Восточном Средиземноморье, страны Ближнего Востока видят в ней лидера в формировании «Регионального пакта».
Türkiye сообщает, что данный договор призван усилить устойчивость стран региона к внутренним и внешним вызовам, снижая их восприимчивость к деструктивному воздействию.
Газета подчеркивает, что пакт будет нацелен на пресечение возникновения террористических группировок в регионе, что позволит нейтрализовать любые действия, которые могут привести к дестабилизации и усилению напряженности. При этом издание не сообщает, какие государства будут участвовать в разработке пакта и когда он будет готов.