Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Турция участвует в разработке пакта о безопасности на Ближнем Востоке

Основная цель пакта — сдерживание дестабилизирующих факторов, предотвращение внешнего вмешательства и устранение террористических угроз.

Источник: Аргументы и факты

Согласно информации, опубликованной в турецкой газете Türkiye, Турция принимает активное участие в разработке пакта безопасности на Ближнем Востоке. Главная задача этого соглашения — сдерживание факторов, дестабилизирующих обстановку, недопущение влияния извне и ликвидация угроз, связанных с терроризмом.

Издание подчеркивает, что благодаря активной дипломатической деятельности Турции, например, в урегулировании кризиса на Украине, нормализации отношений с Арменией, поддержке восстановления Сирии, а также защите интересов в Восточном Средиземноморье, страны Ближнего Востока видят в ней лидера в формировании «Регионального пакта».

Türkiye сообщает, что данный договор призван усилить устойчивость стран региона к внутренним и внешним вызовам, снижая их восприимчивость к деструктивному воздействию.

Газета подчеркивает, что пакт будет нацелен на пресечение возникновения террористических группировок в регионе, что позволит нейтрализовать любые действия, которые могут привести к дестабилизации и усилению напряженности. При этом издание не сообщает, какие государства будут участвовать в разработке пакта и когда он будет готов.