Турция участвует в разработке пакта о безопасности на Ближнем Востоке

Газета подчеркивает, что пакт будет нацелен на пресечение возникновения террористических группировок в регионе, что позволит нейтрализовать любые действия, которые могут привести к дестабилизации и усилению напряженности. При этом издание не сообщает, какие государства будут участвовать в разработке пакта и когда он будет готов.