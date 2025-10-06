Ричмонд
Ким Чен Ын призвал ускорить развитие ВМС КНДР

Ким Чен Ын поручил усилить боевую подготовку и военно‑техническое оснащение флота КНДР.

Источник: Аргументы и факты

Военно‑морские силы (ВМС) КНДР играют ключевую роль в защите суверенитета республики и должны ускорено развиваться, заявил лидер страны Ким Чен Ын в выступлении во время осмотра эсминца «Чхве Хён» и открытия выставки «Развитие национальной обороны — 2025».

Глава государства поручил усилить боевую подготовку и военно‑техническое оснащение флота. Он также подчеркнул, что новый «сверхмощный военный корабль» наглядно доказывает факт укрепления вооруженных сил КНДР и демонстрирует достижения республики в судостроении.

«Во имя национального суверенитета и безопасности могучая мощь нашего Военно-морского флота должна быть применена в огромном океане, чтобы мы могли основательно сдерживать провокации врага, отвечать на них и наказывать их», — добавил Ким Чен Ын, слова которого цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи.

Напомним, первый эсминец ВМС КНДР нового поколения был спущен на воду 26 апреля. В торжественной церемонии принимал участие Ким Чен Ын. Мероприятие состоялось в судостроительной верфи Нампхо в годовщину создания Корейской народной армии (КНА).

