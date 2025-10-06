Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шавкат Мирзиёев примет участие в очередном саммите ОТГ в Азербайджане

ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примет участие в очередном саммите Организации тюркских государств, который пройдет в Азербайджане. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Источник: Sputnik.uz

По приглашению азербайджанского коллеги Ильхама Алиева 6—7 октября Мирзиёев посетит эту страну с рабочим визитом.

Глава нашего государства примет участие в мероприятиях очередного саммита Организации тюркских государств, которые состоятся в городе Габала.

говорится в сообщении

В повестку дня заседания на тему «Региональный мир и безопасность» включили актуальные вопросы дальнейшего развития и углубления многостороннего сотрудничества в рамках Организации.

Участники рассмотрят перспективы практического взаимодействия в политической, торгово-экономической, инновационной, инвестиционной, энергетической, транспортно-коммуникационной, гуманитарной и других приоритетных сферах.

Также главы делегаций обменяются мнениями по ключевым аспектам международной политики.

По итогам саммита планируют принять ряд совместных решений и документов, направленных на дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества между странами-участницами Организации.