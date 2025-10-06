Шавкат Мирзиёев примет участие в очередном саммите ОТГ в Азербайджане

По приглашению азербайджанского коллеги Ильхама Алиева
Глава нашего государства примет участие в мероприятиях очередного саммита Организации тюркских государств, которые состоятся в городе Габала.
В повестку дня заседания на тему «Региональный мир и безопасность» включили актуальные вопросы дальнейшего развития и углубления многостороннего сотрудничества в рамках Организации.
Участники рассмотрят перспективы практического взаимодействия в политической, торгово-экономической, инновационной, инвестиционной, энергетической, транспортно-коммуникационной, гуманитарной и других приоритетных сферах.
Также главы делегаций обменяются мнениями по ключевым аспектам международной политики.
По итогам саммита планируют принять ряд совместных решений и документов, направленных на дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества между странами-участницами Организации.