Меркель назвала Польшу и страны Прибалтики косвенными виновниками СВО

Польша и страны Прибалтики саботировали в 2021 году попытку решения украинского конфликта и поиска конструктивного диалога с Россией, отметила экс-канцлер ФРГ.

Источник: Аргументы и факты

В 2021 году Польша и страны Прибалтики сорвали попытку урегулирования украинского конфликта и налаживания конструктивного диалога с Россией, что, по словам экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, косвенно способствовало началу СВО. Об этом она заявила в интервью венгерскому изданию Partizán.

Меркель отметила, что её инициатива по созданию нового формата диалога между Евросоюзом и президентом России Владимиром Путиным не нашла поддержки у ряда стран.

«В основном это были страны Балтии, которые выступили против моей инициативы», — сказала политик.

По её мнению, Эстония, Латвия, Литва и Польша опасались, что ЕС не сможет разработать единую политику в отношении Москвы, что и стало причиной их противодействия. Экс-канцлер также отметила, что её инициатива не была реализована, а вскоре после её ухода с поста канцлера началась СВО.

Ранее Ангела Меркель рассказала, как остановить конфликт на Украине.

