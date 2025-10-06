Меркель назвала Польшу и страны Прибалтики косвенными виновниками СВО

В 2021 году Польша и страны Прибалтики сорвали попытку урегулирования украинского конфликта и налаживания конструктивного диалога с Россией, что, по словам экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, косвенно способствовало началу СВО. Об этом она заявила в интервью венгерскому изданию Partizán.
Меркель отметила, что её инициатива по созданию нового формата диалога между Евросоюзом и президентом России Владимиром Путиным не нашла поддержки у ряда стран.
«В основном это были страны Балтии, которые выступили против моей инициативы», — сказала политик.
По её мнению, Эстония, Латвия, Литва и Польша опасались, что ЕС не сможет разработать единую политику в отношении Москвы, что и стало причиной их противодействия. Экс-канцлер также отметила, что её инициатива не была реализована, а вскоре после её ухода с поста канцлера началась СВО.
