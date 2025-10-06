Ричмонд
Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Юрия Трояна с 75-летием

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Юрия Трояна с 75-летием. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: БЕЛТА

«Посвятив жизнь беззаветному творческому служению, Вы внесли значительный вклад в развитие белорусского хореографического искусства, сохранение и обогащение наследия отечественной балетной школы», — говорится в поздравлении.

Эпоха в истории балетного искусства Беларуси. Народному артисту Юрию Трояну исполняется 75 лет.

Александр Лукашенко подчеркнул, что особого уважения заслуживает педагогическая деятельность Юрия Трояна. «Для талантливой молодежи Ваши опыт и мастерство являются отличным примером неустанного служения культуре и своей Родине», — отметил глава государства.

Президент пожелал народному артисту крепкого здоровья, успехов и вдохновения.

