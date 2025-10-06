Трамп направил 400 солдат Национальной гвардии из Техаса в другие штаты

«Сегодня вечером президент Трамп отдаёт приказ 400 членам Национальной гвардии Техаса о развёртывании в Иллинойсе, Орегоне и других местах на территории Соединенных Штатов. Ни один из представителей федерального правительства не позвонил мне напрямую, чтобы обсудить или скоординировать это решение», — написал он в соцсети X.