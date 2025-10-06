Нефть по бартеру: Пекин и Тегеран продолжают обходить санкции США

Китай обходит американские санкции на поставки иранской нефти, закупая её почти по бартеру, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники из разных стран. По данным издания, иранская нефть поставляется в Китай, а китайские государственные компании взамен строят инфраструктуру в Иране.