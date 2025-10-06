Ричмонд
Нефть по бартеру: Пекин и Тегеран продолжают обходить санкции США

Китай обходит американские санкции на поставки иранской нефти, закупая её почти по бартеру, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники из разных стран. По данным издания, иранская нефть поставляется в Китай, а китайские государственные компании взамен строят инфраструктуру в Иране.

Источник: Life.ru

Схема сопровождается участием китайской страховой компании с высоким уровнем секретности. Источники WSJ утверждают, что в 2024 году через этот механизм прошло до 8,4 миллиарда долларов в виде нефтяных платежей, направленных на финансирование китайских инфраструктурных проектов.

До этого телеканал CBS сообщил о тайных закупках иранской нефти Китаем с помощью «теневого флота» в обход санкций США.

Ранее Life.ru писал, что Венгрия не готова менять надёжные поставки нефти и газа из России на ненадёжные альтернативы. Премьер-министр Виктор Орбан подчеркнул, что российские поставки стабильно выполняются и обеспечивают энергетическую безопасность страны. Любые другие источники энергии могут быть менее предсказуемыми.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

