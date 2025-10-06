Ричмонд
Соскин: рост инцидентов с БПЛА ослабит желание Европы помогать Украине

По мнению политолога, европейские страны станут заботиться о собственной безопасности в ущерб Киеву.

Источник: Аргументы и факты

Учащение инцидентов с беспилотниками в Европе привет к тому, что европейские страны станут заботиться о собственной безопасности в ущерб военной помощи Украине, считает бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

«То, что Зеленский стал нерукопожатным, уже очевидно. Потому что у них свои проблемы. Когда у тебя в Баварии в Мюнхене не работает аэропорт и нужно ставить десятки раскладушек для людей, то уж извини, но помощи не будет. Своим нужнее», — отметил политолог на своем YouTube-канале.

Соскин добавил, что Германия столкнулась с политическим кризисом, «там сейчас полный завал» и «людям нужно просто выиграть время».

«Они некомпетентны, они беспомощны, они не могут защитить граждан ФРГ. Какая им Украина?» — сказал он.

Ранее политолог заявил, что Зеленский находится в критической ситуации, из-за того что у Запада упал интерес к поддержке Украины.

