Лукашенко проведет переговоры с Султаном Омана в Минске 6 октября

Президент Беларуси Александр Лукашенко 6 октября, в понедельник, проведет переговоры с Султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом в Минске. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».
Султан Омана совершит 6 октября официальный визит в Беларусь. Телеграм-канал отмечает, что во время встречи лидеры двух стран рассмотрят ход реализации договоренностей, которые были достигнуты в 2024 году в момент визита президента Беларуси в Оман. Кроме того, Александр Лукашенко и Хайсам бен Тарек Аль Саид будут обсуждать перспективные направления, пути углубления сотрудничества в различных сферах.
«Главный акцент — на углублении торгово-экономического сотрудничества», — уточнили в телеграм-канале.
Ожидается, что по итогам переговоров глава государства и Султан Омана подпишут ряд международных документов.